Bursa İnegöl Belediyesi Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında geri dönüşüme ve dönüştürülebilir atıklara dikkat çekmek adına Elektronik Atık Toplama Yarışması düzenliyor. Atıklar 7-15 Ocak tarihlerinde toplanacak. En fazla atık getiren ilk 3 kişi çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında farkındalık oluşturacak kampanya ve etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftasına özel yeni bir atık toplama yarışmasının startını verdi. Daha önce atık kitap, atık yağ, atık pil toplama gibi yarışmalar yapan İnegöl Belediyesi, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle Elektronik Atık Toplama Yarışması düzenlendiğini duyurdu.

EN FAZLA ATIK GETİREN İLK 3 KİŞİYE HEDİYE VERİLECEK

Kampanya kapsamında 7-15 Ocak tarihlerinde 9 gün boyunca elektrikli ve elektronik atıklar toplanacak. Her atık, belirli bir puan cetveli üzerinden atık değerine göre derecelendirilecek. Yarışma kapsamında en fazla atık getirene düdüklü tencere, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise oda termostatı hediye edilecek.

ATIKLAR SIFIR ATIK NOKTALARINA GETİRİLECEK

Yarışmaya katılmak isteyenler elektrikli ve elektronik atıklarını İnegöl Belediyesi’nin 3 ayrı noktada bulunan Sıfır Atık Noktalarına getirecek. Merkezde Fatih Cami karşısında bulunan alanda yer alan Sıfır Atık Noktası Pazartesi ve Perşembe günleri açık olacak. Alanyurt bölgesinde Salı Pazarı bölgesinde kurulan Sıfır Atık Noktası Salı ve Cumartesi günleri, Yeniceköy Mahallesinde Belediye Ek Hizmet Binası önünde bulunan Sıfır Atık Noktası ise Çarşamba ve Cuma günleri açık olacak. Sıfır Atık Noktaları kendi günlerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında atıkları kabul edecek.