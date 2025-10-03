Bursa İnegöl Belediyesi, mevcut Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin yanındaki 7200 m2 alanda 500 hayvana kadar kontrollü bakım sağlanabilecek yeni bir yaşam alanı oluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde özel bir program düzenledi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde yapılan etkinlikte hem can dostlarının önemline dikkat çekildi hem sahiplenme konusunda farkındalık oluşturuldu hem de İnegöl Belediyesi uhdesinde oluşturulmak üzere çalışmalara başlanan 7200 m2'lik yeni doğal yaşam alanının müjdesi verildi.

KAYMAKAM ARSLAN İLE BAŞKAN TABAN KEDİ VE KÖPEK SAHİPLENDİ

Bugün ilçe protokolü ve öğrencilerin ağırlıklı olarak katıldığı programla kutlanan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, aynı zamanda ilçedeki okullarda sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren okul ve öğrencilere belge ve hediye takdimleri yapıldı.

Aynı zamanda İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ile Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkal tarafından başlatılan 'Kalbine Misafir Olmaya Geldim' kampanyasıyla kurumların sahiplenme sürecine dahil olması hedeflendi. Bu kapsamda Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban da kurumları adına kedi ve köpek sahiplendiler.

Hayvanları Koruma Günü programında öğrencilere ve misafirlere yönelik bir konuşma yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için bugün bir aradayız. Unutmayın ki bir kap suyun, soğuk kış gününde bırakılan bir barınağın, küçük bir parça yiyeceğin bir can için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz bilmek zorundayız. Hayvanları sevmek, insanlardaki merhamet duygusunun ortaya çıkmasını sağlayan en önemli erdemlerden bir tanesidir. Bizler eğitimciler olarak inanıyoruz ki hayvanları seven, onlara merhamet eden bir nesil insanlığa, vatanına ve tüm canlılara da aynı duyarlılığı gösterecektir. Bu anlamlı program için de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

SOKAKTAN BARINAĞA, BARINAKTAN KALICI SICAK YUVALARA

Belediye Başkanı Alper Taban da hayvanları sevmek ve korumanın sadece bugüne özel bir mevzu olmadığını, gönülden sahip olunan bir sorumluluk olduğunu işaret ederek; 'Çünkü onlar bu dünyada Allah'ın bize emanet ettiği saf ve masum dostlarımızdır.

'Kalbine Misafir Olmaya Geldim' kampanyasıyla hedefimiz barınağımızda bulunan can dostlarımızın sıcak yuvalara kavuşmalarını sağlamak ve sokaktan barınağa, barınaktan da kalıcı yuvalara ulaşan bir sevgi zinciri kurmaktır. 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde bugün kamu kurumlarımızla birlikte örnek bir adımı da atmış oluyoruz. Belediyemiz bir köpeği sahipleniyor, Kaymakamlığımız bir kediyi sahipleniyor. Kamu kurumlarımızın bu örnek ve sahiplenici yaklaşımı da tüm vatandaşlarımıza ilham verecektir' diye konuştu.

HAYVAN SAHİPLENENE 'EVİNE HOŞ GELDİN' MAMA VE BAKIM PAKEDİ

Sahiplendirmeyi teşvik edici uygulamaların olduğunu da hatırlatan Başkan Taban, 'Bu sorumluluğu üstlenirken, sahiplenilen her hayvan için vatandaşlarımıza da 1 yıl boyunca ücretsiz veterinerlik ve sağlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca 'Evine Hoş Geldin' mama ve bakım paketiyle yeni yuvalarına alışmalarını kolaylaştırarak karne ve mikroçip uygulamasıyla da takibini yapıyor olacağız. Bu süreçte barınağımızdaki can dostlarımız için yuva desteği veren İnegöl Mobilyacılar Odamıza teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

'ONLARIN HEM DÜNYANIN EKOLOJİK DÜZENİNE HEM BİZLERE ÇOK BÜYÜK KATKILARI VAR'

Kaymakam Eren Arslan da programda yaptığı konuşmada çok anlamlı ve güzel bir etkinlik için bir arada olduklarını kaydederek şöyle konuştu: 'İnegöl'ümüzün can dostlarımız konusundaki örnek tesisleri ve bu örnek davranışlarıyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu dünyada sadece biz insanlar yaşamıyoruz. Çevremizde bizimle birlikte yaşayan sessiz dostlarımız var. Onların hem dünyanın ekolojik düzenine hem bizlere çok büyük katkıları var. Düşünün, Türk milletini at olmadan hayal etmek mümkün değil. Veya dünya tarihini at olmadan yazmak mümkün değil. Yine Anadolu coğrafyasında bizlere ait olan Kangal köpeğini, Anadolu Çoban Köpeğini düşünmeden bizim değerlerimizi saymak mümkün değil. Sokaklarda sessizce görevini yapan kedilerin aslında ekolojik dengeye ne kadar önemli bir katkı sağladığını belki fark etmiyoruz ama bu konuda hata yapanları da biliyoruz. Örneğin Fransa tüm kedileri sokaklardan bir şekilde toplatmış ve şimdi Paris gibi büyük şehirler fareden geçilmiyor. Ekolojik denge, şehir düzeni bozulmuş. Özetle, bu dünyada yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmek bizim inancımız.'

Konuşmaların ardından program için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine gelen öğrenciler, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Volkan Derman eşliğinde çeşitli yarışma ve etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.