Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. İlçe protokolüyle beraber vatandaşların da katılım sağladığı programda, birlik beraberlik vurgusu yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl protokolü, Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilen programa; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar olmak üzere şehrin tüm dinamikleri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Filistin’de, Gazze’de, Doğu Türkistan’da, dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan zulümleri lanetlerken, "Duamız inşallah silahımız olsun. Ayrıca boykot etmek lazım. Bunları yapanların mallarını ekonomik olarak da boykot etmeliyiz” dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Başkan Taban, “Gönüllerimiz bir. İhtiyacımız olan tek bir şey var, bir ve beraber olabilmek. Birbirimizi sevip kucaklaşmak. Bizi ayırabilecek hiçbir şey yok. Hiçbir siyasi fikir, hiçbir düşünce bizi birbirimizden ayıramaz. Bizim ortak paydamız Müslüman olmak. İnşallah bu bayramda da bütün kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesine vesile olsun” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, Ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Kalabalık davetlilere hitap eden Kaymakam Eren Arslan ise, “Rabbim inşallah ülkemizde olduğu gibi tüm İslam ve gönül coğrafyamızın nice bayramlara huzurla, sağlıkla, birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmasını nasip etsin. Ramazan ayı yardımlaşmanın, dayanışmanın, barışmanın, iyiliğin, affetmenin, bütün güzelliklerin sıralandığı müstesna bir ay. Dilerim ki ramazan ayında idrak ettiğimiz bu güzel duyguları yılın diğer 11 ayında da muhafaza edelim. İnşallah bu güzellikleri yıl boyunca yaşamaya devam edelim” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.