Bursa İnegöl Belediyesi, çevre dostu belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yenilikçi projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl Hayvan Pazarı’nın çatısına kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES), şehrin enerji ihtiyacına katkı sunarken önemli bir tasarrufun da önünü açtı.BURSA (İGFA) - Daha önce Soğuk Hava Deposunda uygulanan Güneş Enerji Sistemi projesi şimdi de Hayvan Pazarı üzerinde uygulandı. Kurulan sistemle birlikte belediyeye ait hizmet binaları, park ve bahçeler gibi birçok alanda kullanılan elektrik artık güneşten elde edilen yenilenebilir enerji ile karşılanıyor. Bu yatırım sayesinde İnegöl Belediyesi aylık ortalama 1 milyon 200 bin TL’lik enerji giderinden tasarruf sağlıyor.

“KENDİ ENERJİMİZİ ÜRETİYOR, GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban projeyle sadece bugünün değil, geleceğin de planlandığını ifade etti. Başkan Alper Taban açıklamasında , “İnegöl Belediyesi olarak enerji tüketimimizi doğrudan etkileyen bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvan Pazarımızın çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Sistemi ile artık kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Buradan elde edilen üretimle birlikte parklarımızın, yeşil alanlarımızın, bahçelerimizin ve tüm belediye hizmet binalarımızın elektrik ihtiyacını bu sistemle karşılıyoruz. Aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ciddi bir tasarruf söz konusu. Bu yalnızca bir ekonomik kazanım değil, aynı zamanda doğaya, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir.” dedi.

“HEM BÜTÇEYE KATKI HEM ÇEVREYE DUYARLILIK”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken Başkan Alper Taban, “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, belediye bütçesinin daha verimli kullanılması ve karbon salınımının azaltılması adına bu tür yatırımları çok önemsiyoruz. Bu projeyle birlikte sadece ekonomik anlamda değil, çevresel duyarlılık noktasında da örnek bir adım attık. Her yıl katlanarak artan enerji maliyetlerini göz önüne aldığımızda, bu tür yatırımların belediyemize olan katkısı daha da net anlaşılıyor.” ifadelerini kullandı.

“YENİ PROJELER YOLDA”

Başkan Taban ayrıca önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerji alanında daha birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. “İnegöl’ümüzün enerjisini güneşten almaya devam edeceğiz. Tüm planlamalarımızda sürdürülebilirlik esasına dayalı bir vizyonla hareket ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir İnegöl bırakmak en büyük hedefimizdir.” diyerek sözlerini tamamladı.