Bursa İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği iftarda kurum müdürleri ve 116 mahalle muhtarıyla protokol aynı sofrada buluşturdu. Birlik beraberlik vurguları yapılan gecede, “Ortak paydamız İnegöl” mesajı verildi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Pazartesi akşamı düzenlenen iftar programında muhtarlar ve kurum müdürlerini misafir etti. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un da katıldığı programda, birlik beraberlik mesajları verildi.

HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI İNEGÖL

İftar sonrası davetlilere hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “İftar buluşmamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ramazan ayını da dolu dolu geçiriyoruz. İftar programları, teravih programları, sahur programları gibi pek çok ramazanın ruhuna uygun programlar var. Bu akşam da muhtarlarımız ve kurum müdürlerimizle iftar sofrasını paylaşalım istedik. Birlikte görev yapıyoruz. Hepimizin ortak paydası İnegöl. İnegöl için her birimiz kendi iştigal alanımızda gayret ediyoruz. Ben her birinize şehrimize kattığınız değerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TÜM MAHALLELERİMİZE EN GÜZEL HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise ramazanın paylaşma ve birlik beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak; “Bizlere düşen sizinle güzel bir ekip olmak. Vatandaşlarımız sizlere oy vermiş. İnşallah belediyemizle, diğer kurumlarımızla hep beraber AK Parti İlçe Başkanımızla beraber İnegöl’ümüzde tüm mahallelerime en güzel hizmeti sunmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Birlik beraberlik çok önemli. Yakın coğrafyada görüyoruz Suriye’de, Irak’ta yaşananlar ortada. Birlik beraberliğini kaybetmiş ülkelerin yaşadıkları… Birliğimize beraberliğimize sahip çıkmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. O yüzden sizlerden ricam sorunlarımızı, meselelerimizi, gerekliliklerimizi tabi ki iletişim halinde olalım ama birlik beraberliğimizi de korumaya gayret edelim. Bu akşam da Belediye Başkanımızın davetiyle bütün muhtarlarımızın, kurum müdürlerimizi katılımıyla sizlerle beraber olmaktan mutluluk duydum” diye konuştu.

RAMAZANIN MANEVİ İKLİMİ ŞEHRİMİZİ, ÜLKEMİZİ KAPLADI

Son olarak konuşan Kaymakam Eren Arslan da “Ramazan ayının manevi iklimi şehrimizi, ülkemizi kaplamış durumda. İnsan içinden keşke bu manevi iklim 12 ay boyunca daim olsa diye geçirmeden edemiyor. Çünkü rakamlara da baktığımızda sokakta yaşanan asayiş olayları ve yanlış şeyler de ramazan minimum seviyeye iniyor. Yardımlaşma ve dayanışma iklimi inşallah her zaman bizlerle olsun” ifadelerinde bulundu.