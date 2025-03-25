Almanya ve Türkiye arasındaki kimlik, göç ve aidiyet temalarını mizahi bir dille ele alan "Türkland" tiyatro oyunu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Altındağ STK Yerleşkesi Yıldız Kenter Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Dilşad Budak Sarıoğlu’nun otobiyografik romanından uyarlanan ve kendisi ile Ilgıt Uçum tarafından sahneye konan oyun, yönetmen İrem Aydın imzasıyla İzmir'in Bornova ilçesinde sahnelendi.

Güçlü anlatımı ve etkileyici performansıyla büyük beğeni toplayan oyun, mizahi diliyle güldürürken, derin duygularla düşündürdü.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Sanat, toplumun hikayesini anlatmanın en güçlü yollarından biri. 'Türkland', göçmen kimliği ve aidiyet duygusunu mizahi bir dille ele alarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Bornova Belediyesi olarak sanatı desteklemeye ve böyle değerli eserleri halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz."

Oyun sonunda Dilşad Budak Sarıoğlu, Ilgıt Uçum ve İrem Aydın izleyicilerle söyleşi yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı. Sanatseverler, oyunun hem eğlenceli hem de düşündürücü yönlerini takdir ettiklerini dile getirdi. Bornova Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve Meclis Üyesi Avukat Tansel Ertürk, Budak, Uçum ve Aydın’a çiçek takdim ederek teşekkür etti.