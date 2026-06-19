15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen 'Bir Yasin de Sen Oku' programı çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi öğrencileri, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgâh Şehitliği'nde bir araya geldi. Hafız öğrenciler tarafından okunan Yasin-i Şerifler ve yapılan dualar, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

15 TEMMUZ ÖNCESİ MANEVİ HAZIRLIK

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde başlatılan Yasin okumalarıyla milletimizin bağımsızlığı ve istiklali uğruna hayatını kaybeden kahraman şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Öğrencilerin Kur'an tilavetleriyle şehitlikte manevi bir atmosfer oluşurken, program duygu dolu anlara sahne oldu.

'BİR YASİN DE SEN OKU' ÇAĞRISI

'Bir Yasin de Sen Oku' programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların da şehitler için dua etmeleri ve Yasin-i Şerif okumaları teşvik edildi. Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen bu buluşmayla hem şehitlerin aziz hatırası yaşatıldı hem de genç nesillerde milli ve manevi değerler konusunda farkındalık oluşturuldu.