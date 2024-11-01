Gemlik Belediyesi Zabıtası, vatandaşların huzur ve güvenliği, sokaklarda düzenin sağlanması için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Bölge Parkı mevkii trafik ışıklarında dilencilik yapan şahıs hakkında işlem yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesi Zabıtası, vatandaşların huzur ve güvenliği, sokaklarda düzenin sağlanması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında zabıta ekiplerine direnen, 1970 doğumlu olduğu öğrenilen Ö.B., sakinleştirilerek Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde oturduğu ve 5 çocuk sahibi olduğu öğrenilen şahsın üzerinden yaklaşık 2 bin Türk Lirası ile bir adet çakı çıktı.

Şahsın üzerinden çıkan nakit paraya, tutanak tutularak kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Daha sonra şahsın bilgileri alınarak gerekli sosyal desteğin sağlanması için Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.