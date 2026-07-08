Bursa'da Gemlik Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen 4-5 yaş grubu çocuklar için Ebeveynsiz Çocuk Atölyeleri ile Anne Çocuk Atölyeleri'ni başlattı. Ücretsiz düzenlenen programlar, çocukların gelişimine katkı sunarken aile içi iletişimi de destekliyor.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, çocukların yaz tatilini eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla Ebeveynsiz Çocuk Atölyeleri ile Anne Çocuk Atölyeleri'ni hayata geçirdi.

4-5 yaş grubuna yönelik hazırlanan programlarda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde sanat, masal, çocuk yogası, akıl ve zekâ oyunları, robotik kodlama, Orff ritim, satranç, drama, STEM, tarım ve ekoloji, kompost, seramik ile duyusal etkinliklere katılıyor. Atölyeler sayesinde çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, özgüven kazanmaları ve yeni beceriler edinmeleri hedefleniyor.

Anne Çocuk Atölyeleri'nde ise çocuklar, anneleriyle birlikte çeşitli eğitici ve yaratıcı etkinliklerde yer alarak hem kaliteli zaman geçiriyor hem de ortak üretim deneyimi yaşıyor. Programın aile içi iletişimi güçlendirmesi de amaçlanıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yaz boyunca devam edecek atölyelerle çocukların güvenli, verimli ve keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini hedeflediklerini belirtti.