Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçeye kazandırılması planlanan Perşembe Pazarı düzenle projesi kapsamında Bursa’da ziyaret ve incelemede bulundu.BURSA (İGFA)- Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’e ziyarette GEMTAR Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Şahin ve Proje Sorumlusu Mehmet Kurşun eşlik ederken; heyet, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve Başkan Yardımcısı Ergin Birdal tarafından ağırlandı. Görüşmede, pazarcılık alanında yürütülen çalışmalar ve saha uygulamaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından heyet, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Osmangazi ilçesindeki Ali Bostancı Kapalı Pazar Yeri ve Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Kapalı Pazar Yeri’nde incelemelerde bulundu. Mevcut uygulamaları yerinde gören Başkan Deviren, projeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Gemlik’te planlanan kapalı pazar projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Deviren, “Kapalı Perşembe Pazarı için hazırlık sürecimiz devam ediyor. Hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın konforunu gözeten, modern ve işlevsel bir pazar alanını Gemlik’e kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.