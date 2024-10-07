Bursa'da Gemlik Belediyesi, ilçenin genelinde yeni yol yapım, bakım, tadilat ve ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri aralıksız yerine getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmaya hafta sonu da devam etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in talimat ve takibi doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü üstünde yeni yol açma, açılan yollarda dolgu, Gül Caddesi’nde taş parke, Demirsubaşı Mahallesi Mesudiye Sokak’da kaldırım ve yol kenarlarında bakım ve tadilat, Hamidiye Mahallesinde taş parke yapımı, Hisartepe’de kaldırım ve elektrik hatlarının yer altına alınması ile Hamidiye Köyü’nde atık kaldırma, Umurbey’de doğalgaz hattı geçiş yerleri tamiri, Kurşunlu’da okul önüne bariyer koyma ve yol genişletme, belediyeye ait Fayton Kafe’de çatı yapımı, Katırlı’da metruk bina yıkımı çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, yeni haftada da Gemlik’in her noktasındaki çalışmalara aralıksız sürdüreceği öğrenildi.