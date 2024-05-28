Bursa'da Gemlik Belediyesi’nin iştiraki olan Gemlik Tarım AŞ’de (GEMTAR) Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından atamalar gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ne kurulan yaprak, toprak ve su analizi laboratuvarı çiftçiye hizmet, dalından toplanmış zeytin ve özenle hazırlanan zeytinyağlarının satışı gibi çok sayıdaki konuda faaliyet gösteren Gemlik Tarım AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığına Gemlik Belediye Meclis Üyesi Erdi Şahin atandı. GEMTAR'ın başkan yardımcılıklarına ise Berna Işıkdoğan ve Tarık Erdem getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdi Şahin, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurarak, "Başkanımıza şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Gemlik halkına hizmet etmek ömrümüzün en önemli görevi ve sorumluluğudur. Allah utandırmasın” dedi.