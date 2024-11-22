Bursa'da Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan, raf ve kasa arasında fiyat farkı şikayetleri nedeniyle zincir marketlerde denetimlere başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in talimatıyla, ilçenin farklı noktalarındaki marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri, raflardan rastgele aldıkları ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Yapılan incelemelerde, raf ve kasadaki fiyat farkının yanı sıra, indirimli ve kampanyalı ürünlerde kasalar arasında da fark olduğu görüldü.

Kampanya tanımlanmayan kasalarda ürünlerin indirimsiz fiyattan satıldığı belirlendi. Öte yandan raflarda bulunan fiyat etiketsiz ürünler de tespit edilerek işletmelerin gerekli düzenlemeleri yapılması için uyarı yapıldı.

Fiyat denetimlerinin yanı sıra, bazı zincir marketlerin ürün indirmek kalıcı rampa yaptığı görüldü. Market önü ve çevresinde koli, palet, paket yığınları da tespit edilerek cezai işlem uygulandı.