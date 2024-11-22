Bursa'nın uzun yıllardır hayalini kurduğu vakıf üniversitesini hayata geçiren Mudanya Üniversitesi ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), bölge firmalarının eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.BURSA (İGFA) - İmzalanan anlaşmaya göre; DOSABSİAD üyelerine Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programlarından indirimli faydalanma imkânı sunulacak.

DOSAB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen protokol imza töreni, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl’ün katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, törende DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Kayaoğlu, Denetleme Kurulu Üyesi Soykan Gülseçen, Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih ve Kurumsal İletişim Genel Koordinatörü Bülent Sezgin de hazır bulundu. DOSAB idari personelinin de faydalandığı ve DOSABSİAD üyelerine yönelik imzalanan anlaşmaya göre; Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programlarından indirimli faydalanma imkânı sunulacak.

ÇEVİKEL: SANAYİCİMİZ İÇİN YEPYENİ BİR FIRSAT

Düzenlenen toplantıda protokolün önemine dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel,“ Mudanya Üniversitesi’nin modern kampüsünü gezme fırsatım oldu ve Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversiteleriyle yarışacak güzellikte olduğunu gördüm. İmzaladığımız protokol de Bursa iş dünyası için büyük bir kazanım. Bu güzide eğitim kurumumuzun yüksek standartlara sahip eğitim olanaklarından faydalanmak, sanayicilerimiz ve personelimiz için yepyeni bir fırsat. Kendim de bu programlara katılmayı planlıyorum çünkü hem üniversitenin vizyonuna hem de iş birliğimizin uzun vadeli faydalarına yürekten inanıyorum. Öte yandan Bursa’nın yıllardır ihtiyaç duyduğu, iş dünyasının gelişimine katkı sunacak bu tür bir iş birliği bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

BİNGÖL: GELECEĞE YÖNELİK ÇÖZÜMLER HEDEFLİYORUZ

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl de sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek “Sanayiyle işbirliğimizi güçlendirmek, üniversitemizin kuruluş amaçlarından biridir. DOSABSİAD ile yaptığımız bu iş birliği, Bursa’da sanayicilerimizin eğitim ve gelişim ihtiyacını karşılamada önemli bir adım. Bu iş birliğiyle, sanayi temsilcilerimize sadece eğitim imkanı değil, aynı zamanda iş dünyasının geleceğine yönelik çözümler sunmayı hedeflediğimiz gibi şehrimizin sanayi ve eğitim alanındaki iş birliği potansiyelini de daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.” dedi.