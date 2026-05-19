Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada başarılarına devam ediyor. Geride bıraktığımız haftada kick boks, güreş ve yüzme branşlarında şampiyonluk ve derece elde eden genç sporcular, zorlu rakiplerine karşı sergiledikleri performansla göz dolduruyor.

KİCK BOKS'TA DÜNYA BİRİNCİSİ

Son olarak Antalya'da gerçekleştirilen Turkish Open Wako World Cup Şampiyonası'nda mindere çıkan Milli sporcularımız Ayşe Kaplan ve Esra Yalçın, tüm rakiplerini mağlup ederek dünya birincisi olmayı başardı.

PEHLİVANLAR MADALYALARI TOPLADI

Balıkesir'de düzenlenen 5. Geleneksel Balıkesir Balya Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde, deste küçük boy kategorisinde Yunus Emre Baycan birinci, küçükorta büyük boy kategorisinde Ensar Bıyık ikinci ve büyükorta kategorisinde ise Alparslan Tekmen ikinci olmayı başardı.

17 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 32. Geleneksel İstanbul Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde ise, küçükorta büyük boy kategorisinde Muhammet Enes Kösemusul üçüncülük elde etti.

YÜZMEDE SELİM KEREM'DEN BİR BAŞARI DAHA

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Finali'nde sergilediği performansla göz dolduran Özel Sporcumuz Selim Kerem, 3 ayrı kategoride (50 metre serbest, 100 metre serbest ve 200 metre serbest) Türkiye birincisi oldu. 50 metre kelebek kategorisinde ise Türkiye ikinci olarak 3 altın 1 gümüş madalya topladı.