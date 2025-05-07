Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda yürütülen “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” programı kapsamında, Gemlik 11 Eylül İlkokulunda sağlıklı yaşam temalı etkinlikler düzenlendi.BURSA (İGFA) - Gemlik 11 Eylül İlkokulunda öğrencilerde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite farkındalığını artırmayı hedefleyen programa protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, “Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli” doğrultusunda yalnızca akademik değil, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen projelere önem verdiklerini belirtti. Yerelde uygulanan “Sağlıklı Beslenme Yolculuğum” ve “HOBA-Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri” projeleriyle bu yaklaşımı desteklediklerini vurguladı.

Program kapsamında düzenlenen “Sağlıklı Beslenme Defilesi”nde öğrenciler, sebze ve meyve kostümleriyle sahne aldı. Ardından sınıf öğretmeni Kumru Aksel’in bestelediği “Hareketli Yaşam” şarkısı, 1200 öğrenci ve öğretmen eşliğinde seslendirildi. Sağlıklı yaşam temalı sergi ve halk oyunları gösterisi de büyük ilgi gördü.

Etkinlik, protokol üyelerinin öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.