BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl'de bir aracı durdurarak arama yaptı.

Operasyonda, araçta 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma, Bursa’da kaçak tütün ürünlerine yönelik önemli bir başarı olarak kaydedildi

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Kaynak: igf