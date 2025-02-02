Bursa Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları (ÇSSM) Derneği üyeleri, TBMM’ye çıkartma yaparak sorunlarını milletvekillerle paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa'da ÇSSM Derneği'nden 8 kişilik heyet Ankara'ya giderek çeşitli temaslarda bulundu.

Bursa ÇSSM Derneği Başkanı Fatih Yeniay öncülüğündeki heyet, CHP Gurup Toplantısı'na da katılarak Genel Başkan Özgür Özel ile görüşerek, sorunlarını aktaran dosyayı takdim etti.

Kocaeli’nden de mağdurların bulunduğu heyet, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile de yüz yüze görüşme fırsatı buldu. MHP ve Yeniden Refah Parti Milletvekilleri ile de görüşen mağdurlar, sorunun çözümü için destek istedi.

Bursa ÇSSM Derneği Başkanı Fatih Yeniay, Ankara’da kendilerini misafir ederek yalnız olmadıklarını hissettiren tüm partililere teşekkür ederken, "Çabamız milyona yakın arkadaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak. Meydanlarda daha güçlü çıkmak için üyelerimizi dayanışmaya davet ediyoruz" dedi. Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Çelikkaya ise, dertlerinin belli olduğunu belirtereke, "Bizlerden çalınan çocukluğumuzu geri istiyoruz. Bunun içinde çıraklık yapmış olduğumuz tarihin baz alınarak emekliliğimiz sağlanırsa yüz binlerce ailenin yüzü gülecek. EYT çıkarken de söyledik şimdi haykırıyoruz. Hayallerimizi bize geri verin!" diye konuştu.