Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturan çok özel bir organizasyona imza attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de bu yıl ilk kez düzenlenen Lykos Yarı Maratonu, Pamukkale'nin büyüleyici atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getirdi. Arnavut kaldırımı ve asfalt zeminin birleştiği, inişli çıkışlı bölümlerle zenginleştirilen parkur, 7'den 70'e koşuculara hem zorlu, hem de keyifli bir maraton deneyimi sundu.

Yarış öncesi maratona katılan sporcular etkinlik alanında uzman eğitmenler eşliğinde ısınma antrenmanı gerçekleştirdi. Lykos Yarı Maratonu'na Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sporcular ve binlerce vatandaş katıldı. Pamukkale'nin beyaz cennetinde spor, tarih ve doğanın iç içe geçtiği etkinlikte muhteşem bir ambiyans yaşandı.





BİNLERCE KİŞİ TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİ



Yarışın son 2 kilometresi ise katılımcılar için adeta bir zaman yolculuğuna dönüştü. Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde koşarak tarihle buluştu. Antik Kent içerisinde yer alan motivasyon noktasında Denizlili baterist Burak Burhan maratonda koşan sporculara unutulmaz bir müzik dinletisi yaşattı. Yarışın ardından ise sporcular, Pamukkale travertenleri üzerinde yürüyerek hem bu benzersiz doğal güzelliği yakından deneyimleme fırsatı buldu, hem de doğal termal suların rahatlatıcı etkisiyle yarış sonrası dinlenme imkanı elde etti. Traverten manzaralı fotoğraf çekim alanında ise binlerce sporcu unutulmaz hatıralara imza attı.





BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINA SELAM



Yarı maratonun ardından etkinlik alanında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri Lykos Maratonu'na emek veren ve katılan herkese teşekkürlerini sundu. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Hepimizin bir hayali vardı, bir umudu vardı. Bir sevdiğimiz için koştuk, bir dostumuz için koştuk. Bugün de ben bu koşuyu gerçekten de bugün ülkemizin güzel yarınlara ulaşmasında büyük bir emek ve mücadele veren, haksız bir şekilde tutuklu olan birçok belediye başkanı arkadaşım var. Tabii bunların içerisinde başta on beş buçuk milyon kişinin oyuyla Cumhurbaşkanı adayı yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu adına ve tüm tutuklu bulunan belediye başkanlarımız adına koştum' diye konuştu.



ATA'MIZA SONSUZ MİNNETLE:



Cumhuriyetimizin 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında spordan kültürel faaliyetlere uzanan bir etkinlik ayı içerisinde olduklarını anımsatan Başkan Çavuşoğlu, ' Bugün bu güzel coğrafyada, bu güzel bayrağımızın altında, bu güzel toprağımızda özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kendilerini bir an bile düşünmeden verdikleri mücadele sayesindedir. Binlerce kez daha Ata'mıza ve silah arkadaşlarına minnet duyduğumuzu dile getirmek istiyorum. Cumhuriyetin haftasında bu güzel organizasyonla spor şehri, sanat şehri, mutlu insanların şehri kurgumuzun bir adımını daha bugün beraber attık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Katılanların ayaklarına, yüreklerine sağlık' ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri sponsor firmalar ile yarı maratonda derece giren sporculara madalyalarını takdim etti.



Lykos Yarı Maratonu kapsamında sporcular 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda yarıştı. Toplam 3 bin 237 kayıtlı sporcunun yer aldığı organizasyonda dereceye girenler şöyle:

Yarı Maraton 10K Kadınlar

1. Berfin Kaya - 37.33

2. Eunita Chepchumba - 39.08

3. Elif Gökçe - 39.13



Yarı Maraton 10K Erkekler

1. Mervan Haykır - 32.11

2. Hakan Çoban - 33.19

3. Keremcan Çelik - 36.11



Yarı Maraton 21K Kadınlar

1. Nursena Çeto - 1.17.24

2. Tsige Christe Biru - 1.18.42

3. Dilek Öztürk - 1.19.37



Yarı Maraton 21K Erkekler

1. Boaz Kiptoo Kipllagat - 1.08.19

2. Ersin Tekal - 1.08.32

3. Meshack Kirkop Koech - 1.12.12