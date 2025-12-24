2025 FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları Antalya'da düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arya Aydoğan, Hızlı Satranç'ta dünya 4.'sü, Yıldırım Satranç'ta 5. oldu. Milli takım, Hızlı Satranç'ta 2., Yıldırım'da 3. geldi.

BURSA (İGFA) - 2025 FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları, 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Hızlı Satranç Dünya Şampiyonası'na 33 ülkeden 314 sporcu, Yıldırım Satranç Dünya Şampiyonası'na ise 31 ülkeden 310 sporcu katılım gösterdi.

Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu WCM Arya Aydoğan, Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası 15 yaş kızlar kategorisinde dünya dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Arya Aydoğan ayrıca, Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda da kategorisinde dünya beşinciliği elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Necmettin Korkmaz'ın antrenör olarak yer aldığı Türkiye Milli Takımı ise Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda takım olarak ikincilik kupasını, Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise üçüncülük kupasını ülkemize kazandırdı.