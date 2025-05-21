Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘Mavi Bayrak 2024 En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü’ne layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi aldı.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, TÜRÇEV tarafından düzenlenen 2025 Yılı Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği ve çevre eğitimi gibi kriterleri karşılayan, çevre bilinciyle sürdürülebilir turizme katkı sağlayan 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yata Mavi Bayrak ödülleri takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda ‘Mavi Bayrak 2024 En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü’ne layık görüldü. Antalya’da düzenlenen programda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda çevreye duyarlı çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda toplumda temiz çevre bilincinin oluşması için yoğun eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Direkçi, TÜRÇEV tarafından verilen ödülün de bunun bir karşılığı olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla hizmetleri sürdürerek örnek gösterilen bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Direkçi, ‘yeşil, beyaz, mavi şehir’ hedefine doğru güvenli şekilde ilerlediklerini anlattı.