Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını göreve geldikten sonra hızla ele aldıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Yıllarca asbestli borulardan su içtiniz. Bunları bir an önce değiştirmek, musluklardan temiz su ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Ramazan ayı ile birlikte sürdürdüğü ilçe turlarında İnegöl'de önemli mesajlar verdi.

İnegöl’ün her zaman önemli ve özel bir ilçe olduğunu dile getiren ve ilçenin sorunlarını bildiklerini belirten Başkan Bozbey, bugüne kadar çözülmemiş olan altyapı çalışmalarını göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

"EN KİRLİ HAVA MAALESEF İNEGÖL'DE... TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ HAVA İÇİN ÖNCELİĞİMİZ İNSAN"

"Yıllarca asbestli borulardan su içtiniz. Bunları bir an önce değiştirmek, musluklardan temiz su ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Başkan Bozbey, "Kanalizasyon ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Asfalt çalışmalarını da yakın zamanda tamamlıyoruz. İnegöl artık hiçbir zaman susuzluk çekmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Temiz çevre ve temiz hava da bizim için çok önemli. Bursa’nın en kirli havası maalesef İnegöl’de. Biz insanı önceliyoruz. İnsanın sağlığına kim zarar veriyorsa onun karşısındayız. Hava kirliliği konusunda önemli adımlar atıyoruz. İnegöllülerin yüzünü gülümsetmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.