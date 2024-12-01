Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gökdere Millet Bahçesi’ndeki göletin biyolojik fonksiyonlarını tekrar geri kazanması için çalışma başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yeşil kimliğini tekrar geri kazanması için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanlarda iyileştirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesindeki Gökdere Millet Bahçesinde bulunan 1824 metrekarelik göletin biyolojik fonksiyonlarını tekrar geri kazanması için harekete geçti.

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Akpınar’ın danışmanlığında çalışan ekipler, ilk etapta göletin su kalitesinin belirlenmesine yönelik araştırma yaptı.

Daha sonra alanın mevcut yapısına uygun olarak bitkilendirilmesini sağlayacak olan ekipler, bölgede ekolojik dengenin kurulmasına katkı sağlayacak.