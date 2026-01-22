TOFAŞ Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN ile eşleşti. Kazananın 20-22 Şubat tarihlerinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı çeyrek final karşılaşması 17-18 Şubat tarihlerinde Bursa'da oynanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026'da kura çekimi organizasyonu gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen kura çekimi organizasyonuna ligde sezonun ilk yarısını 8 galibiyet-7 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı'nı temsilen Genel Menajer Tolga Öngören, Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci ile Biletleme ve Operasyon Sorumlusu Toprak Kahriman katıldı. Çekilen kura sonucu TOFAŞ, çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile eşleşti. Kazananın Dörtlü Final bileti alacağı karşılaşma 17-18 Şubat tarihlerinde TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve TOFAŞ'ın yer aldığı Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 çeyrek final karşılaşmaları 17-18 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak. Bu turun ardından yarı finalist ekipler 20-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu için İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek. Formata göre Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:

Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko

TOFAŞ - Beşiktaş GAİN

Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

Türk Telekom - Trabzonspor