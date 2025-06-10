Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için duygusal bir mesaj paylaşarak, “Manisa ve bizler seni asla unutmayacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ani vefatı, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de cenaze törenine katılanlar arasındaydı.

Başkan Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zeyrek’e veda etti.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1932443067639910594

Başkan Bozbey, “Acımız büyük. Manisa’nın Başkanı, yol arkadaşımız, kardeşimiz Ferdi Zeyrek’i son yolculuğuna, büyük bir sevgi seliyle, onu asla unutmayacak Manisalılarla birlikte uğurladık. Manisa ve bizler seni asla unutmayacağız. İyi ki bu dünyadan geçtin” ifadeleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025’te evinin havuz motorunda meydana gelen elektrik kazası sonucu ağır yaralanmış ve 9 Haziran’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Zeyrek, bugün Manisa'da düzenlenen cenaze töreniyle binlerce kişi tarafından sevgi ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.