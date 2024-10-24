Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gençlerin ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak, ağaç ve orman sevgisi aşılamak, çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek amacıyla Bursa, Bilecik ve Yalova'da geniş katılımlı bir orman temizliği gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nce, Bursa'da Cumalıkızık Mahallesinde, Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde, Yalova'da ise Gökçetepe Mevkiinde orman temizliği gerçekleştirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek'in hazır bulunduğu etkinliklere Bursa Orman İşletme Müdürü Nejdet Atay, Bilecik İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ve Yalova İşletme Müdür Yardımcısı Yasin Malkoç’un kendi işletmelerinde İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve çalışanları ile katıldığı, üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da destek verdi.

Etkinlikte ormanlara bırakılan atıklar toplandı. 3 Mayıs 2024 tarihinde başlayan ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması, orman ekosisteminin korunması ve yangın riskinin azaltılmasının dolayısıyla hem orman sağlığına hem de biyolojik döngünün korunmasına büyük katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklere devam edileceği kaydedildi.