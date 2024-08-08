Akçalar Mahallesi’nin hızla artan nüfusu sebebiyle mahallede bulunan sağlık ocağı, artık bölgenin hasta yükünü taşıyamaz hale geldi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi gelişimini sürdürmeye devam ederken birtakım problemlerle karşı karşıya kalmayı da sürdürüyor.

Akçalar’da hızla artan nüfus sebebiyle Akçalar Mahallesi’nde bulunan “Nilüfer 2 Nolu Akçalar Aile Sağlığı Merkezi” artık mahallenin hasta yükünü omuzlayamıyor.

3 doktorun bulunduğu sağlık ocağında yeni bir doktor için oda bulunmadığından sağlık ocağı kadrosu genişletilemiyor.

Mahalle sakinleri, günün hemen hemen her saatinde büyük bir yoğunluğun yaşandığı sağlık ocağı için yeni ve büyük bir bina yapılarak doktor kadrosunun genişletilmesini talep ediyor.