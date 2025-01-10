Bursa Afyonkarahisar Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - 2024 yılının değerlendirmesi yapıldığı toplantıda 2025 yılındaki hedefler masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, henüz bir yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Bursa AFSİAD'ın önemli projelere imza attığını söyledi.

Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, Ocak ayı yönetim kurulu toplantısı sonrası derneğin 2024 yılını değerlendirdiği ve 2025 yılı hedeflerini paylaştığı bir açıklamada bulundu. Henüz bir yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Bursa AFSİAD'ın önemli projelere imza attığını vurgulayan Duran, üye sayısındaki istikrarlı artışın derneğin güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösterdiğini belirtti.

“2024 yılı, Bursa AFSİAD için başarılarla dolu bir yıl oldu” diyen Duran, “Hem Afyonkarahisar’ın sanayi ve ticaret potansiyelini Bursa’da duyurmayı başardık hem de üyelerimizin iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sağladık. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, iş birliği projeleri ve ekonomik analizlerimizle kısa sürede iş dünyasında tanınan ve güvenilen bir dernek haline geldik” ifadelerini kullandı.

2025 Yılı Hedefleri

Bursa AFSİAD’ın 2025 hedeflerinden de bahseden İlker Duran, “Yeni yılda hem mevcut üyelerimize daha fazla fayda sağlamak hem de Afyonkarahisarlı iş insanlarını Bursa’da bir araya getirmek için projelerimizi çeşitlendireceğiz. Eğitim, networking ve yatırım odaklı çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Ayrıca, üyelerimizin küresel ekonomideki rekabet gücünü artıracak iş birliklerine ağırlık vereceğiz. 2025 yılı hedeflerimiz arasında, sadece Bursa ve Afyonkarahisar’a değil, ülke ekonomisine değer katacak projeler geliştirmek de bulunuyor” diye konuştu.

Duran, Bursa AFSİAD’ın önümüzdeki dönemde yalnızca iş dünyasıyla sınırlı kalmayarak toplumsal projelere de imza atmayı planladığını sözlerine ekledi.