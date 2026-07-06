Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi öncesinde uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Duran, Türk mutfağının Türkiye'nin kültürel mirasını ve misafirperverliğini dünyaya anlatan önemli bir 'gastrodiplomasi' unsuru olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından uluslararası basın mensupları onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Yabancı gazetecilere İngilizce hitap eden Duran, NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, zirvenin dünya kamuoyuna doğru ve eksiksiz aktarılmasında basın mensuplarının kritik bir görev üstlendiğini söyledi. İletişim Başkanlığı olarak gazetecilerin çalışmalarını en iyi şartlarda sürdürebilmeleri için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Konuşmasında Türk mutfağının kültürel diplomasi açısından taşıdığı değere dikkat çeken Duran, sofranın Türk kültüründe paylaşmanın, misafirperverliğin ve toplumsal hafızanın simgesi olduğunu belirtti. 'Masanızdaki her tabak bir bölgenin, bir geleneğin ve toplumsal hafızanın hikâyesini barındırıyor.' diyen Duran, mutfağın ülkeler arasında kalıcı bağlar kurulmasına katkı sunduğunu kaydetti. Türkiye'nin gastrodiplomasi alanındaki zengin mirasına da değinen Duran, Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer aldığını, Türk kahvesinin ise UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunduğunu hatırlattı. Duran, 'Türk kahvesi, sohbet kültürünün, misafirperverliğin ve zamana yayılan dostluğun sembolüdür.' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı olarak gastrodiplomasiyi kültürel diplomasinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirten Burhanettin Duran, 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın da Türk mutfağının uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Öte yandan Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve vazgeçilmez üyelerinden biri olduğunu vurgulayarak, zirvenin dünya kamuoyuna doğru ve şeffaf şekilde aktarılmasında ulusal ve uluslararası basının üstlendiği rolün büyük önem taşıdığını belirtti.