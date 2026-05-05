Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 'Paymix-3' operasyonuyla yasa dışı bahis ve kara para trafiğine yönelik küresel bir ağın çökertildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) -Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında sanal kumar ve kara para trafiğine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Paymix-3' operasyonunda, organize suç örgütlerine siber alanda ağır darbe indirildiğini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Gürlek, operasyon kapsamında aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirtilen yasa dışı finans ağının çökertildiğini, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden yürütülen kara para mekanizması deşifre edildiğini açıkladı.

Çalışmalarda 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucular devre dışı bırakıldığını kaydeden Bakan Gürlek, ayrıca sistemlerde bulunan yaklaşık 15 milyon kullanıcı verisi ile bin 200 internet uzantısına yönelik erişim ve faaliyetler engellendiğini duyurdu.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2051555108526178373

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hakkında işlem yapılırken, suç gelirleriyle bağlantılı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandığını belirten Bakan Gürlek, operasyonu yürüten adli ve güvenlik birimlerini tebrik ederek, yasa dışı yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğinin mesajını verdi.