Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına açılan BURFAŞ Kafeler, gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Su ve çay dışında kalan ürünlere yapılan zamlar dahi, BURFAŞ Kafelere olan ilgiyi düşürmedi. Gençler fiyatların diğer özel işletmelere oranla çok daha uygun olduğunu söylüyor.

Çay ve suyun 10 liradan satışa sunulduğu BURFAŞ Kafe’yi tercih edenlerin yaş ortalamasında da artış meydana geldi. Fiyatların uygun olması gençler dışında orta ve üst yaş grubunu da BURFAŞ Kafelere çekiyor.

Ürün yelpazesinin geniş olması sebebiyle mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, soğuk ve sıcak kahve çeşitlerine 35-50 TL, tatlılara 55-80, poğaça ve yiyecek ürünlerine ise 20-90 TL arasında ulaşabiliyorlar.