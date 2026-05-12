Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu öncülüğünde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları Pasinler'de aralıksız sürüyor.

Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulunan Başkan Sertoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Başkan Sertoğlu, vatandaşların daha güvenli ve modern konutlara kavuşması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti. İlk etapta yer alan üç blokta inşa faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Sertoğlu, ikinci etapta yapılacak üç blok için de alanda ön yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kısa süre içerisinde burada da temel atma çalışmalarına başlanacağı söyleyen Başkan Sertoğlu, 'Pasinler'imizin geleceğini inşa ediyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, ilçemize değer katacak projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.