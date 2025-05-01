2025 İlkbahar/Yaz sezonuna damga vuracak projede, Burak Deniz’in eşsiz tarzı ve sahne hakimiyeti göz kamaştırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ekranların en karizmatik yıldızlarından başarılı oyuncu Burak Deniz, iki sezondur yüzü olduğu ünlü tekstil markasının yeni reklam filmiyle hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor. Son dönemde rol aldığı Bir Gece Masalı ve Umami adlı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, bu kez moda dünyasında fırtına estirecek bir projeyle, Lufian’ın yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.

Yayınlanan kampanya, sosyal medya ve moda dünyasında büyük ilgi uyandırdı.