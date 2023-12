Bugün çok çok üzgün olduğum bir gün.. Canım ANNEM'i kaybedeli yedi yıl oldu..

BUGÜN YiNE YASTAYIM..

CANIM ANNEMİ KAYBEDELİ YEDi YIL OLDU.

ACISI YÜREĞİMDE..

Bugün çok çok üzgün olduğum bir gün..

Canım ANNEM'i kaybedeli yedi yıl oldu..

Çok duygusalım çok ..

Elimle konuşarak gülerek götürdüğün Gaziantep'in, nizip ilçesi, Nizip Devlet Hastanesinde sağlam bıraktığım yoğun bakımda maalesef çok kötü vaziyette ağzı eli bağlanmış bir yoğun bakımın bakımsız ölüme terk edilmiş annem ve bir-çok hasta günlerce tedavi edilmeden görünce, karısının rahatı bozulmasın diye Dahiliye uzmanı Dr hanım bakması gereken hastaya kalp Dokturu eşi devr alınca bircok hasta vefat etti..

Nizip Devlet Hastanesinde zamanında maddi manevi çok emek verdiğim görev yaptığım hastanenin çirkin bakımsız ilgisiz hastaların bağıra bağıra ağlarken ağızlarını ellerini bağladıkları yoğun bakım..

Her geçen gün kötüye giden annem..

Hemen özel Medical Park Hastanesi Gaziantep'e götürüyorum..

Görüşmeler yapıp Anneciğim yoğun bakıma alınıyor..

Günlerce bekliyorum..

Yine düzelir kalkar evine gelir diye..

Günlerce gözyaşım durmuyor..

Ölmeden önce yoğun bakıma girdiğimde ışıl ışıl yeşil gözleriyle ellerime sıkı sıkı sarılıp bir güzellik..

Gençleşmiş benimle konuşmaya çalışıyordu..

Beni bırakmak istemedi bende Anneciğim ellerini bırakmak istemedim.

Hemşire zor ayırdı bizi..

"Görüşme saati bitti "dedi..

Doktora koşarak gittim..

Annem kurtuldu değilmi dedim..Doktor evet iyiye gidiyor dedi..

Sevinçle gidip doktorlara armağanlar aldım..

Her gün hastanen bahcesinde boyacılık yapan küçük arkadaş olduğum çocuk mahsumiyetiyle dualarımız kabul oldu..

"Zerrin abla, Annen iyi olacak" diyen boyacı çocuk arkadaşımla harika bir yemek yedirdim.

Armağanlar aldım..

Sevinçle Annem kurtuldu diyordum..

Eve geldim.

Gözyaşlarım durmuyor..Uyuyamıyorum.

Sabaha karşı biraz uykuya dalmaya çalışırken acı acı çalan bir tlf..

Medical Park Hastanesinden arıyoruz ..

"Anneniz fenalaştı..Annem öldümü diye ağlayan sesimle..Hastaneye gelin lütfen doktor bey görüşecek diyorlar..

Yakınlarıma haber veriyorum..

Soğuk bir hava 24 Aralık 2016.

Kar yağmaya başladı..

Ağlayarak hastaneye zor attım kendimi..

Doktorla karşılaştığında maalesef Annenizi kaybettik sözleri ve ben ağlarken doktorun boynuma sarılarak annemi nasıl kaybettik sözlerim..

Metanet etmemi ve sabır dilemesi.. Gözyaşlarım sel oldu..

Annemi göreyim diye feryat ederken cenazeyi kapattık mezarlıkta görürsünüz diyen bir doktor..

Gaziantep Medical Park Hastanesi şimdiki adı Medical Point Hastanesi..

Tabi oradaki canice yapılan izinsiz ameliyat..

Hastane sahibi Hayrullah Kubba ve rant uğruna doktorların yaptığı çaresiz insanlardan para uğruna yapılan. işlemler.

Ölüleri bile ameliyat etmeler.

insanlığa sığmayan vicdan dışı ,canice hareketler.

Nasıl olsa öldü.Kalp böbrek ameliyatı devletten, vatandaştan ne kadar fazla para vururuz olayı..

Annemin cenazesini aldığımızda, Mezarlikta cenaze yıkama odasında birde ne göreyim..

Medical Park Hastanesinde Annemin kalbi böbreği ameliyat edilmis gece yarısı hemen kocaman dikişler..

Bunu yapanlar dindar geçinen doktorlar güya..

Param parça yapmışlar..

Bembeyaz pamuk teninde çok çirkin duran dikiş ameliyat izleri..

Ben şokta..

Devlet hastanesinin doktorunu Sağlık Bakanlığına şikayet ettim..

Sonuç soruşturma ifadesi alındı..Dosya kapandı..

Can acısıyla Gaziantep Medical Park Hastanesinde çaresiz kızgın halimle geldim..

Hastanelerin doktorlarını sağlık çalışanlarının acıma duygusu yok..

Rant duygusu var maalesef..

Musalla taşında yıkandı..

Asilzade ,Askerizade Babasını çok seven annem babası Askerizade Ahmet Hocanın yanına gömüldü..

Annem öldü dünyam gitti..

Annem, çocuğum bebeğim herşeyim gitti..

Huzurum neşem hayata bağlılığım gitti..

Emanetim duam bereketim gücüm gitti.

Annem gitti yaşayan ölü oldum..

Annem gitti ben bittim.

Varlığım duam canım canımdan can gitti..

Bugün çok duygusalım yine gözyaşlarım sel oldu..

Yastayım..

Nurlarda uyu canım Annem😥😥😥