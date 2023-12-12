13 Aralık’ta 8 derece Oğlak’ta başlayacak gerileme 02 Ocak 2024’te 22 derece Yay Burcunda tamamlanacak.

13 Aralık’ta 8 derece Oğlak’ta başlayacak gerileme 02 Ocak 2024’te 22 derece Yay Burcunda tamamlanacak. Bu süreci nasıl geçirmeliyiz nelerden kaçınmalıyız ya da neler yapmalıyız. İŞ HAYATI kurumsal Resmi Dairelerde yapacağınız işlerde sistem ve organizasyonlar Devletle ilgili işlerde engeller gecikmeler sorunlar söz konusu olabilir. Merkür gerilemesinde; Yeni işlere adım atmak Yeni sözleşmelere imza atmak Yeni bir ilişkiye başlamak Araç alım satımı

Veya Elektronik eşya alımı Sosyal medya kullanımında karşılaşacağımız engeller, sorunlar, yanlış anlaşılmalara neden olma gibi konular hayatımızı etkileyebilir.

Astrolojide önemli olan ve fazla etkisi bulunan Merkür Retro tam anlamıyla iletişimsizlikten doğan problemleri gözler önüne seriyor.

Gereğinden fazla tepkiler, tartışmalar, alınganlıklar ve ilgisizlikten yakınmalar gün yüzüne çıktıkça iletişim kopuklukları meydana gelir.

Bu konularda dikkatli olmamızda fayda var.

YAY BURCUNDA SAVAŞÇI YENİ AY: Güneş ve Mars Yay Burcunda yakın ilerlemeye devam ederken Mars dizilimli bir Yeniaya girdik. İşin içinde Mars olduğunda ilk akla gelen Orta Doğu’da yaşanan savaş oluyor bu günlerde savaşın enerjisi dahada fazlalaşacağı yada savaşın yayılması gibi durumları aktifleştirebilir.

20 derecede yay Burcunda gerçekleşen yeni aylarda genişleme ve büyüme ve vizyon kazanma yönünden adımlar atılan dönemlerdir.

Ayrıca, Eğitim, Yayıncılık, Uluslararası işler, uzak yerlere seyahatler, Dini, Felsefi konularda gelişmelerin hızlanacağı zamanlardır.



Yeniay Ülkemiz Astroloji Haritasını Nasıl Etkiliyor?

Yeniay Türkiye Astroloji haritasının 6. Evinde gerçekleşiyor. Askeri konular, Sağlık hizmetleri, Sağlık sorunları küçükbaş hayvanlar gibi konularla ilişkilidir.

Mars ile gerçekleşecek olması en başta Askeri konular, Ordu ile ilgili konular, operasyonlar gibi önemli konular söz konusu Uluslararası konularda da Askeri hareketlenme devreye girebilir.



Yay ve İkizler Burcunda Gezegenleri olanlar

Bu Yeniaydan en zor etkileri alacak olanlar Yeni Ayın gerçekleşeceği 20 derece Yay İkizler Burcunda gezegeni olanlar fazlasıyla etkilenecekler.

Özellikle Yeniayın gerçekleşeceği 20 derece Yay İkizler eksenine Marsın bulunduğu 13 derece Yay İkizler eksenine yakın gezegenleri olanlar.

Ülkeler ve liderler bazında da değerlendirildiğinde pek çok Ülkenin ve liderin bu derecelerden etkileneceği görülmekte bu da Uluslararası işlerde dahada agresifleşeceğini düşündürüyor.



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