Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam eden İnegöl Belediyesi, bir ailenin daha yaşamına dokundu. Sinanbey Mahallesi'nde yaşayan anne, baba ve 5 çocuktan oluşan ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi bir yandan şehri imar eden projeler ve çalışmalar yaparken bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnızca günlük ihtiyaçlarını karşılamakla da kalmayan İnegöl Belediyesi, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar ortaya koyuyor. Son olarak Sinanbey Mahallesi'nde yaşayan ve anne, baba ile 5 çocuktan oluşan ailenin yaşadığı evde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.

EV BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılından bu yana takip edilen aileye, ihtiyaçları doğrultusunda farklı dönemlerde çeşitli sosyal yardımlar ulaştırılıyordu. Anne ev hanımı, baba ise düzensiz işlerde çalışırken, çocukların bazılarında konuşma güçlüğü gibi çeşitli sağlık sorunları bulunuyor. Aileyi düzenli olarak takip eden ekiplerin son ziyaretinde, evin mevcut yaşam koşullarının oldukça yetersiz olduğu görüldü. Ailenin evinde temel eşyaların büyük bölümünün bulunmadığı, oda kapılarının dahi olmadığı, mutfak dolaplarının bulunmadığı ve yaşam alanlarının ciddi şekilde bakıma ihtiyaç duyduğu tespit edildi. Evde oturmak için yeterli koltuk ve temel ev eşyalarının bulunmadığı, zeminlerin de kullanıma uygun olmadığı görüldü. Yapılan incelemenin ardından İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından aile için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Evin tamamında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Duvarlar boyanıp badana yapılırken, eksik olan oda kapıları takıldı. Mutfak tamamen yenilenerek yeni mutfak dolapları monte edildi. Evin odaları ve mutfağındaki zeminler de yenilenerek yaşam alanları daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte daha önce oldukça bakımsız durumda olan ev, ailenin güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabileceği bir yaşam alanına dönüştürüldü.

EŞYALAR DA BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Tadilat çalışmalarının yanı sıra ailenin ev içerisindeki temel ihtiyaçları da karşılandı. Yatak, baza ve başlıklar ile gardıroplar yenilenirken, oturma odası için yeni oturma grubu temin edildi. Halı, perde, nevresim ve benzeri temel ev tekstili ürünleri de yenilenerek evin tüm ihtiyaçları tamamlandı. Çalışmaların son aşamasında evin genel temizliği de ekipler tarafından gerçekleştirildi. Tadilat ve eşya yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ev, baştan aşağı yenilenmiş ve tertemiz bir şekilde aileye teslim edildi.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE İYİLİK BÜYÜYOR

Gerçekleştirilen çalışmada İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Derneği'nin koordinasyonunun yanı sıra hayırsever vatandaşların destekleri de önemli rol oynadı. Vatandaşların yaptığı bağışlar ve sağladıkları desteklerle ailenin ihtiyaç duyduğu pek çok eşya temin edilirken, evin tadilat ve yenileme sürecine de katkı sağlandı. İnegöl'de yıllardır sürdürülen dayanışma kültürünün bir örneği daha yaşanırken, belediye, hayırseverler ve vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi bir ailenin yaşam koşulları önemli ölçüde iyileştirildi.

'BİR EVİ YENİLEMEKTEN ÖTE, BİR AİLENİN HAYATINA DOKUNDUK'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin yalnızca yardım ulaştırmaktan ibaret olmadığını, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmenin de önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi: 'İnegöl Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Umuteli Derneğimiz aracılığıyla ailelerimizi takip ediyor, ihtiyaçlarını belirliyor ve imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi sürdürüyoruz. Sinanbey Mahallemizde yaşayan ailemiz de ekiplerimizin takibinde olan bir ailemiz. Bugüne kadar çeşitli yardımlarla yanlarında olduk. Ancak son aşamada evlerinin yaşam koşullarının oldukça yetersiz olduğunu gördük. Bunun üzerine kapsamlı bir çalışma başlattık. Burada aslında sadece bir evi yenilemedik; bir ailenin yaşamına dokunduk, çocuklarımızın daha güzel şartlarda büyüyebilmesi için bir katkı sunduk.'

'İYİLİK KÖPRÜMÜZÜ HEP BİRLİKTE BÜYÜTELİM'

Bu çalışmaların hayırsever vatandaşların destekleriyle daha da anlam kazandığını ifade eden Başkan Taban, 'İnegöl'de çok güçlü bir dayanışma kültürümüz var. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Umuteli Derneğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Ancak bu iyilik hareketinin büyümesinde hayırsever hemşerilerimizin katkısı çok büyük. Yapılan her destek, ihtiyaç sahibi bir ailemizin hayatında önemli bir değişime vesile oluyor. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İmkanı olan tüm hemşerilerimizi de bu iyilik köprüsüne destek olmaya davet ediyorum. Hep birlikte dayanışmayı büyüttüğümüz sürece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.