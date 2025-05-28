Kocaeli Büyükşehir THM Korosu, “Aşk ile Dön, Aşk ile Söyle” konseri ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yine muhteşem bir içerik ve repertuarla sevenleriyle buluştu. Anadolu topraklarına anlam katan deyiş ve ilahilerin seslendirildiği konser yürekleri ilahi aşkla buluşturdu.

ŞEF NURAY POLAT GÜNDOĞAN YÖNETİMİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “Aşk ile Dön, Aşk ile Söyle” konseri ile muhteşem bir programa imza attı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri çok sayıda vatandaşla birlikte koro üyelerinin aileleri izledi. Konserde koroyu, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği ses eğitmeni Şef Nuray Polat Gündoğan yönetti.

MUHTEŞEM KONSER İLAHİLERLE BAŞLADI

20 eserin seslendirildiği konser “Beni Sorma Bana” adlı ilahi ile başladı. “Seyreyle Güzel Kudreti Mevlam” ve “Annesinden Destur Aldı Karani” ilahilerinin ardından solo performansların eşliğindeki deyişlere geçildi. Koro üyelerinin solo performanslarını sergilediği bu bölümde; “Kadem Bastı”, “Gafil Gezme Şaşkın”, “Ayıplarım Gönül Seni”, “Eski Libas”, “Muhabbet Eyledim”, “İlahi Dostun Bağına” ve “Yandı Yürek Yar Elinden” eserleri icra edildi.

SOLO PERFORMANS VE DEYİŞLER

İkinci bölümde ise deyişlerin ağırlıklı olduğu eserlere yer verildi. “Bu Dervişlik Bir Dilektir”, “Nefes Herceyleme”, “Ladik Semahı” ve “Nurhak Semahı” eserlerini seslendiren koronun ardından solo eserlerin icrasına geçildi. Bu kapsamda koro; “Bu Dünyanın Devranına”, “Gam Gasavet Keder”, “Aşağıdan Gelen Telli Turnalar”, “Zulmet Deryasında Kapıldım Sele” ile “Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz” deyişlerine ses verdi.

ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISINI ALKIŞLADI

Solo performanslarıyla göz dolduran koro üyelerini ilk kutlayan ise onları yetiştiren Şef Nuray Polat Gündoğan oldu. Şef Gündoğan öğrencilerinin başarısını konuklarla birlikte alkışladı.

DEYİŞ VE İLAHİLERLE ÇIKILAN MANEVİ YOLCULUK

Büyükşehir Belediye Konservatuvarının bu özel konserinde Türk Halk Müziği Korosu, tasavvuf musikisinin derinlikleriyle söylenen nefesleri başarı ile bir araya getirdi. Deyişlerden ilahilere, sema gösterisinden enstrümantal eserlere uzanan manevi yolculukta, dinleyenler ruhani bir atmosferde buluştu. Konuklar ise gönüllerde taht kuran bu anlamlı konsere olan beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla sergiledi.