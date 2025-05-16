Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) Prof. Dr. Deniz Uzunsoy koordinatörlüğündeki SUSHEAS projesi, Ufuk Avrupa MSCA Değişim Programı’nda 736 bin 476 Euro destek kazandı. İkincil metallerden yüksek entropili alaşımların sürdürülebilir üretimine odaklanan proje, Türkiye’den koordinatör olarak desteklenen üç üniversiteden biri oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa Birliği’nin prestijli araştırma programı Ufuk Avrupa Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Değişim Programı 2024 çağrısında büyük bir başarı elde etti.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Uzunsoy’un koordinatörlüğünü üstlendiği “Sustainable Production of High Entropy Alloys from Secondary Metals” (SUSHEAS) projesi, 736 bin 476 Euro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

BTÜ, Türkiye’den koordinatör olarak destek alan üç üniversiteden biri olurken, Avrupa’da da bu başarıyı elde eden sayılı kurumlardan biri oldu.

Proje, BTÜ liderliğinde; İngiltere’den Brunel University London ve Bournemouth University, Norveç’ten NTNU, Portekiz’den Universidade do Porto ve International Iberian Nanotechnology Laboratory, Tayland’dan Suranaree University of Technology ve Türkiye’den Sağlam Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş birliği içinde yürütülecek.

BİRİNCİL HAMMADDE BAĞIMLILIĞI AZALACAK

Prof. Dr. Deniz Uzunsoy, SUSHEAS projesinin yüksek entropili alaşımların (HEA) üretiminde birincil hammadde bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini belirtti. “İkincil metallerin geri kazanımıyla çevre dostu ve enerji verimli üretim yöntemleri geliştireceğiz. Bu, sürdürülebilirlik ve malzeme teknolojilerinde yenilikçi bir adım” dedi. Projenin, yapay zeka destekli optimizasyon, metal geri kazanımı ve prototip demonstrasyonlarıyla endüstriyel süreçlere katkı sağlayacağını vurguladı.

Uzunsoy, projenin yüksek entropili alaşımların çevreci üretimini yaygınlaştırarak geleceğin mühendislik malzemeleri için temel oluşturacağını ifade etti. Ayrıca, akademik ve endüstriyel paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirecek araştırmacı değişimlerinin projeyi daha da değerli kıldığını belirtti.

REKTÖR ÇAĞLAR: “ARAŞTIRMA GÜCÜMÜZÜ KANITLADIK”

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeyi tebrik ederek, “MSCA 2024 başarısı, araştırma odaklı vizyonumuzun ve uluslararası fonlara erişim yetkinliğimizin göstergesidir. Akademik potansiyelimizin Avrupa’da karşılık bulması, bilimsel üretim kapasitemizi ortaya koyuyor. Desteklerimiz artacak” dedi.