Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi tarafından düzenlenen İnternet ve Mobil İletişim Altyapı Çalıştayı, ‘Dijitalleşme’, ‘Markalaşma’, ‘Yönetişim’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıklarıyla gerçekleştirildi. İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School’da (BBS) düzenlenen program ile sektörün yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Sektörleri ortak akılla geleceğe hazırlayan BTSO sektörel konseyler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi de bu vizyonla internet ve mobil iletişim altyapısı alanında önemli bir etkinliğe imza attı. İnternet ve mobil iletişim altyapısında yaşanan gelişmelere kalıcı çözümler üretmek amacıyla gerçekleşen çalıştay, konsey üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Bursa Business School’da gerçekleştirildi. 4 AYRI OTURUMDA SEKTÖRÜN YOL HARİTASI ELE ALINDI Çalıştay kapsamında oluşturulan çalışma grupları, ‘Dijitalleşme’, ‘Markalaşma’, ‘Yönetişim’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıklarıyla oturumlar gerçekleştirdi. Sektörün rekabetçiliğinin artırılması ve yol haritasının belirlenmesinin amaçlandığı çalıştaya, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkan Yardımcısı İdris Doğrul, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakan Arık, Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Mehmet Yılmaz Yazıcı ve sektör temsilcileri katıldı. “PROBLEMLERİ ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK ADINA ORTAK PAYDADA BULUŞTUK” Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, konsey olarak önemli bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalıştayı konsey çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan rapor doğrultusunda kurguladıklarını ifade eden Akın, “Bu doğrultuda Bursa’daki internet ve iletişim altyapısının gerek mobil tarafta gerekse de kablolu iletişim tarafında iyileştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi noktasında bir çalıştay gerçekleştirdik. Organize sanayi bölgeleri ile Türkiye’nin sanayi başkentlerinden biri olan Bursa’da dijital dönüşüm son derece önemli. Teknolojik altyapımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Çalıştayda belediye, üniversite, Türk Telekom, AFAD ve Uludağ Elektrik gibi önemli kuruluşların temsilcileri ile problemleri çözüme kavuşturmak adına istişarelerde bulunduk. 4 ayrı oturumdan çıkan sonuçları BTSO olarak bir rapor haline getireceğiz. Bu raporu da ilgili kurumlarla paylaşarak kentimizin teknolojik altyapısındaki sorunları çözme noktasında çok önemli bir adım atacağız.” dedi. “İŞİMİZİN ANA PARÇASI DİJİTAL İLETİŞİM” E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, İnternet ve Mobil İletişim Altyapı Çalıştayı için tüm paydaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “BTSO E-Ticaret Meslek Komitesi olarak altyapı çalışmalarına çok önem veriyoruz. Çünkü işimizin ana parçası dijital iletişim. Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde büyük katkısı olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay başta olmak üzere Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanımız Osman Akın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“AKILLI ŞEHİRCİLİK KONUSUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR ÖNEM ARZ EDİYOR” Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkan Yardımcısı İdris Doğrul, gerçekleştirilen çalıştayda iletişimde karşılaşılan sorunları masaya yatırdıklarını söyledi. Doğrul, Bursa’nın iletişim teknolojilerindeki geleceği açısından özellikle “akıllı şehircilik” konusunda yapılacak çalışmalar ile altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çok değerli sonuçlar ortaya çıkacağından bahsetti. İdris Doğrul, “Oturumlardan çıkan konular özellikle mevzuatların revize edilmesi konusunda önemli ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını değerlendirebilirsek daha senkronize olmuş ve iletişim konusunda önü açık bir kent haline geliriz.” dedi.

“SORUNLARI ÇÖZME NOKTASINDA FİKİR ALIŞVERİŞLERİNDE BULUNDUK” Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakan Arık ise dört oturumda gerçekleşen çalıştayın oldukça verimli geçtiğinden bahsederek, “Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilen bu tür çalıştayların devamını bekliyoruz. Bursa’ya değer katacağına inanıyoruz. Bu çalıştayda kentimizin internet altyapısındaki eksiklerini bir kez daha görmüş olduk. Sorunları çözme noktasında da buradaki katılımcılar ile önemli fikir alışverişlerinde bulunduk.” diye konuştu.