Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasinin güçlenmesinde, toplumsal gelişimin sağlanmasında ve ekonomik hayatın doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasında üstlendiği önemli göreve dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - 24 Temmuz'un, Türk basın tarihinde sansürün kaldırıldığı ve basın özgürlüğü adına önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, güçlü bir toplumun ancak doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiyle mümkün olacağını ifade etti.

Büyüksimitci, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Basın; yalnızca haber aktaran bir mecra değil, aynı zamanda toplumun ortak hafızasını oluşturan, kamuoyunu bilgilendiren ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine katkı sunan önemli bir kurumdur. Meslek etiğine bağlı, tarafsız ve sorumluluk bilinciyle görev yapan basın mensuplarımız, her koşulda halkın doğru bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle çalışmaktadır'

Yerel basının şehirlerin gelişiminde önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Büyüksimitci, 'Kayseri'mizin sanayide, üretimde ve ihracatta elde ettiği başarıların kamuoyuna doğru ve etkin şekilde aktarılmasında yerel ve ulusal basınımızın değerli katkılarını her zaman takdir ediyoruz. Şehrimizin kalkınma yolculuğunda basın kuruluşlarımızın yapıcı yaklaşımı, iş dünyamız ile toplum arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturmaktadır' dedi.

Mesajının sonunda basın çalışanlarının zorlu çalışma şartlarına da değinen Başkan Büyüksimitci, şu değerlendirmede bulundu: 'Gece gündüz demeden, zaman ve mekân gözetmeksizin büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm gazetecilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, başta Kayseri'mizde görev yapan değerli basın mensuplarımız olmak üzere, tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum.'