İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi BtcTurk Vadi Açıkhava, Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partners imzasıyla bu sezon da birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - BtcTurk Vadi, 2025 yaz sezonuna dopdolu bir programla 'merhaba' demeye hazırlanıyor.

Dev isimlerin buluşma noktası haline gelen sahnede, bu yıl da çok sayıda sanatçı sahne alacak. Finansal teknoloji şirketi BtcTurk’un kültür ve sanat sponsorlukları kapsamında geçtiğimiz yıldan itibaren isim sponsorluğu yaptığı BtcTurk Vadi Açıkhava bu yıl da konser, stand-up, tiyatro ve daha birçok etkinliklerin merkezi olmaya devam edecek.

Sezonun açılışı, alternatif müziğin en sevilen ve dinlenen grubu Dolu Kadehi Ters Tut’un 30 Mayıs tarihindeki konseriyle gerçekleşecek. Bu coşkulu başlangıçla birlikte, yaz boyunca Armağan Çağlayan, ustası Seyfi Dursunoğlu'na saygı duruşu niteliğinde sahneye koyduğu "Seyfi Bey" adlı oyununu İstanbul’daki ilk Açıkhava performansını yine BtcTurk Vadi’de gerçekleştirecek. Ziynet Sali, Athena, Madrigal, Buray gibi birbirinden değerli isimler Kral Pop Radyo Medya Sponsorluğunda BtcTurk Vadi Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

2019 yılından bu yana yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve 3100 kişilik kapasitesiyle İstanbul’un en büyük alternatif açık hava etkinlik alanı olan BtcTurk Vadi Açıkhava, Vadistanbul Alışveriş Merkezi içinde, restoranlar ve mağazaların yanı başında sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

BTCTURK ÜYELERİ AYRICALIKLARDAN FAYDALANACAK

Kültür sanat alanında Türkiye’nin en önemli etkinlik mekanlarından biri olan BtcTurk Vadi’de etkinlik takvimi boyunca yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı sahne alacak. 3100 kişilik kapasitesiyle yaz aylarının en popüler konser alanı olacak olan BtcTurk Vadi’de on binlerce sanatsever keyifli anlar geçirecek. BtcTurk üyeleri tüm konser biletlerinde yüzde 10’luk indirimden faydalanacak. BtcTurk Konserleri serisi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da müzikseverleri BtcTurk Vadi’de unutulmaz performanslarla buluşturacak. Ayrıca BtcTurk Kripto ve BtcTurk Hisse’nin sosyal medya hesaplarını takip edenler, yapılacak yarışmalarla heyecanla takip edilen konserler için de hediye bilet kazanabilecek.