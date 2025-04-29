Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde uzun süredir ihtiyaç duyulan modern su deposu ve terfi binası tamamlanarak hizmete açıldı. Yeni tesis, sanayi bölgesindeki firmaların su temininde yaşadığı sorunları çözerek üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde uzun süredir ihtiyaç duyulan modern su deposu ve terfi binası tamamlanarak hizmete açıldı. Yeni tesis, sanayi bölgesindeki firmaların su temininde yaşadığı sorunları çözerek üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek.

Türkiye’nin en büyük modüler terfi binası olarak inşa edilen tesis, bölgenin üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak ve Bozüyük OSB’nin yatırım cazibesini artıracak önemli bir adım olacak.

Vali Şefik Aygöl, tamamlanan su deposu ve terfi binasında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Proje ile birlikte, Bozüyük OSB’nin altyapı standartları yükseltilirken, sanayicilere daha güçlü ve sürdürülebilir bir üretim ortamı sunulmuş oldu.