Boyun kaslarının veya boyundaki sinirlerin gerilmesi ya da sıkışması sonucu ağrı oluştuğunu bu ağrının da migreni tetikleyebileceğine dikkat çeken Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kemal Paksoy, “Duruş bozuklukları ve stres gibi boyunda ağrıya neden olabilen durumların migreni tetiklemesi, yayılmasına neden olması veya şiddetlendirmesi mümkün.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kemal Paksoy, boyun ağrısı ve migren arasındaki ilişkiye değindi ve birbirlerini nasıl tetiklediklerini açıkladı.Boyun ağrısı ve migren arasındaki ilişkinin karmaşık olabileceğini dile getiren Op. Dr. Kemal Paksoy, “Bu iki durum birbirini çeşitli şekillerde tetikleyebilir ve etkileyebilir.” dedi.

DURUŞ BOZUKLUKLARI MİGREN AĞRISINI ŞİDDETLENDİREBİLİYOR

Bilgisayar başında uzun süre oturmak gibi uzun süreli kötü duruş alışkanlıklarının boyun ağrısına ve kas gerginliğine yol açabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Kemal Paksoy, “Bu durum, migren ataklarını tetikleyebilir. Boyundaki kaslar ve damarlar üzerindeki baskı, beyne giden kan akışını etkileyebilir. Bu durum, migrenin tetiklenmesine veya şiddetinin artmasına neden olabilir.” diye konuştu.

Duruş bozukluklarının kas gerginliği, omurga dengesizliği ve kas zayıflığı gibi sorunlara neden olabileceğini ve boyun kaslarında ağrı ortaya çıkması veya var olan ağrının kötüleşmesiyle sonuçlanabileceğini ifade eden Op. Dr. Kemal Paksoy, kas gerginliği ve sinir sıkışmalarının migreni tetiklemesi, yayılmasına neden olması veya şiddetlendirmesinin mümkün olduğunu aktardı.

STRES, KASLARI GERGİNLEŞTİRDİĞİNDEN MİGRENİ DE TETİKLİYOR!

Stres ve anksiyetenin, hem boyun ağrısını hem de migreni tetikleyebileceğinin de altını çizen Op. Dr. Kemal Paksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stres, boyun kaslarının gerginleşmesine ve spazmına neden olabilir. Stres altındaki kişiler, kaslarını farkında olmadan sıkarlar, bu da boyun ağrısına ve sertliğine yol açabilir. Stres, kötü duruş alışkanlıklarını da artırabilir. Özellikle stresli durumlarda veya endişe anlarında insanlar sıklıkla omuzlarını yukarı kaldırır veya başlarını öne eğer, bu da boyun ağrısına neden olabilir. Uzun süreli stres, kaslarda sürekli gerilime yol açabilir. Bu da boyun ağrısını kronikleştirebilir ve tedavi edilmezse ağrının sürekli hale gelmesine neden olabilir.Stres, gerilim tipi baş ağrılarına neden olabilir ve bu tür baş ağrıları migreni tetikleyebilir. Gerilim baş ağrıları, migreni daha da kötüleştirebilir. Kişilerin ağrı eşiğini düşürebilir, bu da migren ataklarını daha sık ve şiddetli hale getirebilir. Stres, hormon düzeylerinde değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini etkileyebilir.”