Melda Tuncel: Cumhuriyetimizin 101. Yılı Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde fuaye alanında düzenlenen piyano resitalinde coşkuyla kutlandı.

Grip mevsimi geldi çattı! Grip'e meydan okuyan 10 besin önerisi Grip mevsimi geldi çattı! Grip'e meydan okuyan 10 besin önerisi

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Hastane çalışanlarının yanısıra ziyaretçilerin de katılımıyla  piyanist Tanju Durman'ın çaldığı marşlara Türk bayraklarıyla eşlik eden herkes duygu dolu anlar yaşadı.

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Milli bayramlarda gösterdiği özen ve hassasiyetle her zaman örnek olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi ekibi, bölgedeki vatandaşlar tarafından takdir ve sevinçle karşılandı

Editör: MURAT AYDIN