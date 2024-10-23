Bostanlıspor, Nova Akademi ile iş birlikteliği yaparak, kulüplerinden eğitim için Nova Akademi’ye gidecek sporcularına yüzde 30’dan başlayan indirim konusunda anlaştı.İSTANBUL (İGFA) - Bostanlıspor’un, yapay zekâ başta olmak üzere, robotik kotlama, bilgisayar oyunlarının tasarlanması ve programlanması, mobil uygulama oluşturma, oyun tasarımı, 3D modelleme ve 3D baskı, fotoğraf video laboratuvarı, animasyon, sanal gerçeklik, web site tasarlama ve geliştirme, ardunio eğitimi, python eğitimi konularında 7-16 yaş grubu sporcuları için yüzde 30’dan başlayan indirim konusunda Nova Akademi ile yaptığı anlaşma 2024/2025 öğrenim yılını kapsıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bostanlıspor’un spor okulları, akademileri ve alt yapılarında spor yapan tüm sporculara indirim yapılacağı gibi Bostanlıspor’un lisanslı sporcularına ekstra indirimin de %30’a kadar yapılması da söz konusu.

Türkiye’nin dört bir yanına dağılan Türkiye'nin en büyük IT eğitim zinciri olarak 14 şubesiyle hizmet veren Nova Akademi (Nova it academy) uluslararası bir kuruluş. Anlaşmanın şimdilik Medicalpoint Hastanesi yakınındaki SGK sokağında bulunan Karşıyaka Şubesi’nde geçerli olduğu da belirtildi. Kayıt esnasında Bostanlıspor adının verilmesiyle teyit edildikten sonra indirim geçerliliği kazanıyor. Bostanlıspor’un sporcuları deneme derslerine de ücretsiz olarak katılabilecek. Kulüp ilerleyen günlerde sporcu velilerine yönelik dersler için de indirim anlaşmasına gidecek ve bu konuda da bir ilke imza atacak.