Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşla iletişimi hızlandıracak yeni uygulamasını devreye aldı. 444 85 20 numaralı WhatsApp Çözüm Merkezi üzerinden talep, öneri ve şikayetler anlık olarak iletilebilecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda vatandaşla iletişim kanallarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen 444 85 20 numaralı kurumsal WhatsApp Çözüm Merkezi, Denizlililerin hizmetlere daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacak.

Yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar; talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan WhatsApp üzerinden iletebilecek, aynı zamanda merak ettikleri konular hakkında hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşabilecek.



HIZLI VE DOĞRUDAN İLETİŞİM



Kurumsal WhatsApp Çözüm Merkezi sayesinde vatandaşlar, belediye ile anlık ve pratik bir iletişim kurma imkanına kavuşuyor. Vatandaşın sisteme gönderdiği mesajın ardından süreç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekiplerinin birebir iletişimiyle devam ediyor ve talepler kısa sürede değerlendirmeye alınıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme yatırımlarıyla kent genelinde daha hızlı, etkin ve erişilebilir hizmet sunma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.