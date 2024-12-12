Üçüncü döneminde rekor başvuru ve karşılaştığı yoğun ilgi ile önemli bir kilometre taşına ulaşan Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nda desteklenecek projeler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Borusan, daha yaşanabilir bir dünya için 2022 yılında hayata geçirdiği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü döneminde destekleyeceği projeleri açıkladı.

Toplumsal ve çevresel sorunlara inovatif çözümler üreten projelere odaklanan ve yeni dönemde “Herkesin Faydasına” mesajıyla yola çıkan program, bu yıl rekor sayıda başvuru aldı. Programa Türkiye’nin dört bir yanından olmak üzere 58 ilden tam 428 başvuru gerçekleşti.

Üçüncü döneminde iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında daha da derinlik kazanan program kapsamında; yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, su kaynakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin yaşam kalitesi ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konuları merkeze alan projeler değerlendirildi. Başvuruların tematik dağılımı incelendiğinde, katılımcıların hem eşitsizliklerin azaltılması hem de iklim kriziyle mücadele başlıklarına duyarlı yaklaşımları ve ele aldıkları konular dikkat çekti. Başvuruların 157’si her iki temayı birden kapsarken, 141 başvuru iklim krizi ile mücadele, 130 başvuru ise eşitsizliklerin azaltılması odaklı oldu.

3 FARKLI ALANDAKİ PROJELER DESTEKLENECEK

Jüri, yaptığı değerlendirmeler sonucu programın yeni döneminde destekleyeceği üç projeyi belirledi. Kullanıcıların deneyimlerini paylaşıp müzelerin gelişimine katkı sağlayabilecekleri bir proje olan Bongo Art Project’te erişilebilir müzeler arşivi oluşturularak, müzelerin erişilebilirlik durumlarına yönelik haritalama çalışması yapılması ve müze yönetimlerine rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri projesinde iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlike altına giren kuşlar ve müzik aletleriyle müzisyenlerin seslerinin bir araya geleceği bir müzik albümü çalışması yapılarak biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekilmesi planlanıyor.

Roof Coliving projesi ile de mahalle pazarlarında gıda israfının azaltılması, esnafın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik çerçevesinde de döngüsel ekonomi çözümleri geliştirilmesi hedefleniyor. Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunuyor.

Bu arada proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlanıyor.