İzmir'de 15 yaşındaki Hasret Tuncer, Bornova Belediyespor’un voleybol branşında Milli Takıma davet edilen ilk sporcusu oldu ve Ankara’daki gelişim kampına katıldı.İZMİR (İGFA) - Ankara'daki gelişim kampına katılan İzmir Bornovalı Hasret Tuncer; babası Ramazan Tuncer, Bornova Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Tuncay Altunkaya, Spor İşleri Müdürü Cüneyt İnal ve antrenörleri Fulya Tırpancı, Hayal Özdilek ve Emre Makineci ile birlikte Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret etti.

Ziyarette genç sporcuyu tebrik eden Başkan Eşki, “Seninle gurur duyuyoruz. Bornova’nın adını Milli Takım seviyesinde temsil etmen bizim için büyük mutluluk. Türk voleybolunda ekol olmuş pek çok kulüp seni transfer etmek istiyor ama biz her zaman senin yanındayız, destekçin olacağız. Yolun açık olsun, inşallah çok daha iyi yerlerde olursun.” diyerek Hasret’in ailesine ve antrenörlerine emekleri için teşekkür etti.

HASRET TUNCER: “HAYALİM AY-YILDIZLI FORMAYI GİYMEKTİ”

Başkan Eşki’nin sözlerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Hasret Tuncer ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Hayalim, küçük yaşlardan beri Ay-Yıldızlı formayı giymekti. Bu kampa Bornova Belediyespor formasıyla davet edilmek benim için ayrı bir gurur. Aileme, antrenörlerime ve her zaman yanımda olan Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Daha çok çalışıp hem ilçemi hem ülkemi de en iyi şekilde temsil etmek istiyorum”