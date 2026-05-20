Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen 2026 Müşterek Meslek Komite Toplantısı'na katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Ticaret Borsası Komite toplantısına katılan Başkan Yusuf Alemdar, yapılan ve planlanan çalışmalara yönelik bilgilendirme yaptı ve sanayi dönüşümüyle ilgili gelinen süreci paylaştı.

Alemdar, 'Esnaflarımızın da etrafında birleşeceği bir sanayi dönüşümü için çalışıyoruz. Şehrimizdeki sanayi alanlarının dönüşümü noktasında toplamda 2 bin dükkândan oluşan bir sanayi alanı inşa edeceğiz. İnşallah yakın zamanda sanayide dönüşüm sürecine başlıyoruz' dedi.

YOĞUN KATILIM

Sakarya Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Meclis Başkanı Bekir Uztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, komite başkanları ve komite üyeleri yer aldı.

Gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlarla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştiren Başkan Alemdar, altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden ulaşım yatırımlarına kadar birçok projeyle ilgili gelinen son süreci detaylıca paylaştı.

Toplantıda sanayi dönüşümü ile ilgili son sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, 'Yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ziyaret ettik. O ziyarette de üstünde durduğumuz konulardan bir tanesi sanayi dönüşümüydü. Biz, esnaflarımızın da etrafında birleşeceği bir sanayi dönüşümü için çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda sanayide dönüşüm sürecine başlıyoruz. Şehrimizdeki sanayi alanlarının dönüşümü noktasında toplamda 2 bin dükkandan oluşan modern bir sanayi alanı inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'ÖNCE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ULAŞIM'

Konuşmasında ulaşıma dair detaylar sunan Başkan Alemdar, 'Bizler göreve geldiğimizde çalışmalarımızda önceliklerimizi ortaya koyarak hareket ettik. Önce sürdürülebilir ulaşım dedik ve metrobüs hattını hızlıca devreye aldık. Akabinde ADARAY'ı tekrar hizmete aldık ve inşallah Pamukova'dan ve Yanık'tan ADARAY'ı şehir merkezimize getirmenin çalışmalarını şu anda sürdürüyoruz. Öte yandan hafif raylı sistemle ilgili de ihale sürecini tamamladık. Hayalini kurduğumuz raylı sistem için artık yapım aşamasındayız' ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZDE DEVLET TİYATROLARI SAHNE ALIYOR'

Şehrin sanat ve sosyal projeleriyle ilgili konuşan Alemdar, 'AFA Kongre Merkezi'ni hayata geçiyoruz. Aynı zamanda AKM'yi tamamladık. 1 Milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi inşa ediyoruz. Öte yandan Bilim Merkezimiz inşası tamamlanmak üzere' dedi.

HER İLÇEDE SPOR YATIRIMI

İlçelerdeki spor yatırımlarına da vurgu yapan Başkan Alemdar, 'Çalışmalarımızda gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik her ilçemizde bir spor yatırımı gerçekleştiriyoruz. Kapalı spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezileri, futbol, basketbol ve voleybol sahalarını ilçelerimize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

'ÜRETİMİN GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Başkan Alemdar konuşmasında tarım ve hayvancılık sürdürülebilirlik hedeflerini ifade ederek, 'Biz üretimin gücüne inanıyoruz. Güçlü şehirlerin, güçlü ülkelerin temelinde üretim vardır. Binlerce çiftçimizin üretimde verimliliğini artırmak, bilinçli gübre kullanımını yaygınlaştırmak ve toprağın gerçek ihtiyacını belirlemek amacıyla sahadayız. Şu anda 16 ilçemizin tamamında mobil cihazlarımızla yerinde toprak analizi gerçekleştiriyoruz. Tarım ve hayvancılığı destekliyor, üreticimizin ve çiftçimizin her zaman yanında oluyoruz' dedi.

'ÜRETEN BİR GENÇLİK, GÜÇLÜ BİR GELECEK DEMEKTİR'

Alemdar ayrıca, 'Bugün gençlerimizi sadece tüketen değil üreten, geliştiren, toprağa değer katan bir anlayışla geleceğe hazırlamak zorundayız. Gençlerimizin tarım teknolojileriyle, bilimle, üretimle ve girişimcilikle buluşmasını istiyoruz. Üreten bir gençlik, güçlü bir geleceğin en büyük teminatıdır. Üretimi destekleyen, kırsalı güçlendiren ve gençleri üretime teşvik eden anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

'ORTAK AKLI GELİŞTİRMEK ADINA BİR ARADAYIZ'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren STB Meclis Başkanı Bekir Uztürk, 'Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a toplantımıza teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Sayın başkanımızın Sakarya'nın gelişimi adına kurumlarımızla ortaya koyduğu iş birliği çok kıymetlidir ve aynı zamanda bizi onurlandırmaktadır. Bugün ortak aklı geliştirmek adına bir aradayız. Şunu biliyoruz ki birlikte hareket eden kurumlar her zaman hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmaktadır' dedi.