Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem arıtacak, hem enerji üretecek

Erdoğan: Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir

Yürüyüş öncesinde hep birlikte ısınma hareketleri yapan katılımcılar, ardından ormanda Alzheimer farkındalığı için adım attı. Katılımcılar yürüyüşte, 'Unutmaya karşı adım at' ve 'Hatırlamak için yürüyoruz' yazılı pankartlar taşıyarak, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Balat Atatürk Ormanı'nda, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi sakinlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Dünya Alzheimer Ayı etkinlikleri kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak ve hastalıktan korunmada sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla Balat Atatürk Ormanı'nda yürüyüş etkinliği düzenledi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.